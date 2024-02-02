900 مليار ليرة متوقّعة من رسوم العمل الجديدة

تعدّلت في موازنة 2024 الرسوم التي تستوفيها وزارة العمل. وتقدّر مصادر الوزارة أن تبلغ الإيرادات المتوقعة لزيادة الرسوم على الخدم 400 مليار ليرة، أما الرسوم التي تفرض على غيرهم من الأجانب فيتوقّع أن تبلغ 500 مليار ليرة.

وحصلت «نداء الوطن» من مصادر في الوزارة على الزيادات التي أقرّت في الموازنة، والتعديل على بعض الرسوم التي تستوفيها الوزارة، وفقاً لنوعها: فقيمة الرسم على الموافقة المسبقة للفئتين الأولى والثانية أصبحت بعد التعديل 15 مليون ليرة، أما الفئة الثالثة فارتفعت إلى 4.8 ملايين، والمنتسبون إلى الفئة الرابعة عليهم دفع رسم قيمته مليونا ليرة.

الزيادات طالت أيضاً إجازة العمل وتجديدها، وأصبحت تكلف المنتسبين إلى الفئة الأولى 48 مليون ليرة، والفئة الثانية 33 مليوناً، والثالثة 15 مليوناً، والفئة الرابعة 6 ملايين ليرة.

وفي ما يخصّ تصديق النظام الداخلي للشركات والمؤسسات والنقابات، فقد ارتفعت كلفته إلى مليون ليرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى تصديق دوام عمل الشركات والمؤسسات.

إلى ذلك، وبعد إقرار الموازنة الجديدة، ستسطّر محاضر ضبط في حق مخالفي قانون العمل بقيمة 30 مليون ليرة. وكل أجنبي يعمل من دون إجازة عمل أو خلافاً للمهنة المذكورة في إجازة العمل سيدفع محضر ضبط بـ 50 مليوناً.

ولحقت الزيادات أيضاً عرقلة أعمال التفتيش التي ستصبح قيمتها 50 مليون ليرة. وبالنسبة إلى تسوية محضر ضبط فتحتسب كلفتها تبعاً للمحضر، وهي توازي 20% من مجمل قيمته.