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990 مهمة للدفاع المدني في الهيئة الصحية خلال 24 ساعة

26 - فبراير - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية – أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 990 خدمة مختلفة خلال 24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 69 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة
– تجهيز 16 حالة وفاة من ناحية (التغسيل ، والتكفين ، والدفن)
– 40 خدمة تعقيم .
– 36 نشاطا توعويا.
– 642 خدمة تدخل منزلي إسعافي.
– 143 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب ، عكازات فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر)
– 44 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

بالاضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز

واشارت الى أن عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية – في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5856 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1441 متوفين بالفيروس من اصل 4560 في لبنان، بالاضافة الى 52263 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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