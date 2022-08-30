بيان من طيران الشرق الاوسط عن تعديل جدول الرحلات

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، ضرورة التقيد بالبيانات الصادرة عن الشركة حول تعديل جزء من جدول رحلاتها، بالاضافة الى التنبيهMEA Alert الذي يرد الى البريد الالكتروني الخاص لكل مسافر، وعدم الاعتماد على الاشعارات الواردة من Google Calendar أو من أي مصدر آخر الامر الذي يؤدي الى تضارب في التوقيت. ويتم التنسيق حاليا مع شركتي Google وAmadeus لحل هذا الخلل التقني.

ودعت للمزيد من المعلومات حول جدول الرحلات، مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center -01-629999- [email protected] أو زيارة الموقع الالكتروني: www.mea.com.lb