“OMT” تنفي الاخبار المتداولة: خدمة تحويل الأموال من الخارج إلى لبنان متوفّرة

أعلنت شركة OMT أنه “عطفاً على ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومفاده أنّ وكلاء شركة ويسترن يونيون في فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا لا يمكنهم تحويل الأموال إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون لأن لبنان أُدرج على اللائحة السوداء للدول التي يمكن التعامل معها.

وبعد التواصل مع شركة ويسترن يونيون للتأكّد من التفاصيل، يهمّ شركة OMT أن تنفي الخبر جملةً وتفصيلاً وتؤكّد أن المعلومات المتداولة غير صحيحة”.

وأكدت أن “خدمة تحويل الأموال من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا إلى لبنان عبر شبكة ويسترن يونيون متوفّرة ويستطيع الزبائن استلام الحوالات بما فيها تلك الواردة من الدول المذكورة عبر أي مركز OMT في لبنان”.

ابتداءً من 15 كانون الثاني 2020، باشرت شركة OMT بتسليم الحوالات الماليّة الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً، وذلك إنفاذاً للتعميم الوسيط 537.

بحسب الآلية السابقة المعتمدة قبل 15 كانون الثاني 2020 كانت الأموال المرسلة من الخارج عبر شبكة ويسترن يونيون تصل إلى شركة OMT عبر حوالات مصرفية.

بما أن المصارف لن تسلمّ المبالغ المرسلة كاملة عبر الحوالات المصرفية، لجأت OMT إلى اعتماد آلية جديدة تماشياً مع التعميم الجديد لتأمين السيولة اللازمة لدفع الحوالات للزبائن بالدولار الأميركي، وذلك عبر فتح حسابات مصرفية في الخارج وعبر شحن المبالغ النقدية إلى لبنان.

سينتج عن هذه الآلية الجديدة أعباء إضافية تشمل شحن، تأمين، نقل، توزيع، حراسة وإدارة السيولة النقدية بالدولار الأميركي، لذلك ستخضع الحوالات المالية المرسلة من الخارج إلى رسم بنسبة إثنين بالمئة.

في حال كانت الحوالة واردة من الخارج بالليرة اللبنانية، وذلك قبل 15 كانون الثاني 2020،يمكن للزبائنالاتصال بالـCall Center كي يتمّ توجيههم إلى أحد فروع OMT الرئيسية لاستلام الحوالة بالدولار الأميركي.