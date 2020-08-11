OMT لزبائنها: يمكنكم قبض أي مبلغ من الخارج بالدولار ابتداء من السبت

شركة تحويل الأموال
شركة تحويل الأموال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت “شركة OMT” في بيان، انها باشرت “تسليم التحاويل الواردة من الخارج نقدا وبالدولار الأميركي حصرا في اليوم التالي من إصدار تعميم مصرف لبنان، وذلك نظرا للوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان. علما أن تطبيق التعميم يتطلب حوالى أسبوع لإدارة السيولة النقدية بالدولار الأميركي، بما في ذلك الشحن من الخارج والتوزيع على شبكة الوكلاء في لبنان”.

اضافت: “بناء عليه، وفي ظل تهافت المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في لبنان، تمكنت “OMT” في خلال أربعة أيام من دفع عشرات ملايين الدولارات نقدا. إن عملية المقاصة مع “ويسترن يونيون” وشحن الدولارات من الخارج يتطلب خمسة أيام، مما حد من قدرة “OMT” على توفير السيولة النقدية بالدولار الأميركي عبر مراكز وكلائها”.

وأكدت الشركة التزامها “تسليم التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدا وحصرا، وتطلب من الزبائن الكرام أن يتفهموا أن كميات الدولار لدى وكلائها محدودة إلى حين وصول شحنة الدولارات من الخارج لتأمين السيولة النقدية اللازمة، بحيث يمكن قبض أي مبلغ مرسل لكم ابتداء من يوم السبت 15/8/2020 وذلك في كل مراكز وكلائها”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

وزير الخارجية المصرية من بعبدا: لدينا توجيهات لتلبية الاولويات اللبنانية في اقرب فرصة

الجيش: توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار المرفأ

ابو شرف في رسالة الى فهمي: للاستغناء عن الرصاص المطاطي في ردع المتظاهرين لخطورته

قصر سرسق التاريخي..في واجهة الدمار مجددا