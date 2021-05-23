"Pizza Hut" تودع اللبنانيين برسالة خاصة!

أعلنت متاجر “Pizza Hut” في لبنان عن إقفال جميع فروعها في لبنان نهائياً، وقامت الشركة بتوديع زبائنها الذين واكبوها طوال السنوات الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتاجر عبر “فيسبوك” بياناً جاء فيه:

“بهيدا المطرح ذكريات كتير، مرقنا بأيام حلوة كتير سوا، وكان هيدا المطرح جامع كل الأجيال من غدا العيلة نهار الأحد أو بيتزا للولاد بعد المدرسة لجمعة الأصحاب اللي عم يتخانقوا على العجينة المحشية بالجبنة، للـ”ألو” على 1212، وأكيد في غيرها أكتر كتير”.

وأضاف: “تعودتوا علينا نقدملكن أعلى جودة وأحسن تجربة وحتى ما نخذلكن، قررنا نطوي صفحة حلوة منودعكن.. منشكركن من كل قلبنا على محبتكن إلنا من سنين، وعاللحظات يللي ما بتنتسى.. خلوا هالذكريات الحلوة ببالكن.. شي نهار، رح نرجع نعمل ذكريات أحلى”.

ويأتي إقفال متاجر “بيتزا هت” في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، خصوصاً أن أسعار السلع ارتفعت بشكل كبير، الأمر الذي جعل الكثير من المؤسسات عاجزة عن الصمود.