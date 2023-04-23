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أبو فاعور: لا يجوز أن يبقى الداخل ينتظر مشاورات الخارج

منذ 33 دقيقة
وائل أبو فاعور

وائل أبو فاعور

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تمنى عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور ان “تكون الأعياد المجيدة وعيد الفطر فرصة للحوار تشجع على الخروج من ازماتنا الاجتماعية والاقتصادية”.

وخلال زيارة تهنئة في عيد الفطر للقاضي الجعفري الشيخ اسد الله الحرشي في منزله في بلدة سحمر، قال أبو فاعور:

“المفقود هو المبادرة الداخلية، إذ لا يجوز أن يبقى الداخل ينتظر مشاورات الخارج بل يجب القيام بحراك داخلي محلي للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون نتاج تفاهم وطني لا يستثني أحدا من المكونات الوطنية، أو من القوى السياسية الممثلة، وهذا يحتاج الى حوار داخلي بدل الانتظار على قارعة الخارج، الذي لا يمكن أن يقوم مقام الداخل ومقام النواب الذين يبقى على عاتقهم المسؤولية الأخلاقية والدستورية في انتخاب رئيس”.

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