أرمينيا: حصار أذربيجان لإقليم ناغورنو قرة باغ "تطهير عرقي"

قالت أرمينيا لقضاة محكمة العدل الدولية (الاثنين 30-1-2023) إن الحصار الذي تفرضه جارتها أذربيجان على إقليم ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه يهدف إلى “التطهير العرقي” بالمنطقة، وهو اتهام ترفضه باكو.

وممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يمكن لأرمينيا من خلاله توفير إمدادات الغذاء والوقود والأدوية لناغورنو قره باغ، المعترف به دوليا على أنه جزء من أذربيجان لكن يقطنه نحو 120 ألفا من الأرمن.

ولا يزال الممر مغلقا منذ 12 ديسمبر كانون الأول عندما نصب محتجون يقولون إنهم نشطاء معنيون بالبيئة خياما وعطلوا حركة المرور فيه. وتنفي أذربيجان أي حصار، وتقول إن النشطاء ينظمون احتجاجا مشروعا على عمليات تعدين غير قانونية.

وتم عقد جلسة، الاثنين في محكمة العدل الدولية في إطار قضية أكبر قدمت أرمينيا ملفها للمحكمة لإصدار أمر لأذربيجان برفع الحصار.

وسوف تستمع المحكمة الثلاثاء إلى طلب مقابل من أذربيجان للمحكمة لإصدار أمر لأرمينيا بوقف زرع الألغام الأرضية في الأراضي التي احتلتها من قبل.