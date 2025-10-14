أزمة الشحن البحري تتفاقم مع تبادل أمريكا والصين رسوم الموانئ

بدأت الولايات المتحدة والصين، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم إضافية على شركات الشحن العابرة للمحيطات، في خطوة تعمّق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتشمل الرسوم الأمريكية والسفينة المرتبطة بالصين، في حين فرضت الصين رسوماً على السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل جهات أمريكية أو ترفع العلم الأمريكي، مع استثناء السفن الصينية أو الفارغة التي تدخل لأعمال الإصلاح.

وتفرض الصين الرسوم على أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو على الرحلات الخمس الأولى لكل عام، بدءاً من دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 أبريل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رسوم على السفن المرتبطة بالصين بهدف تقليص هيمنة الأخيرة على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز بناء السفن الأمريكية.

ويُتوقع أن تكون شركة كوسكو الصينية لنقل الحاويات الأكثر تضرراً، حيث يمكن أن تصل الخسائر الإجمالية لهذا القطاع إلى 3.2 مليار دولار في 2026، وفقاً للمحللين.