الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 14 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أزمة الشحن البحري تتفاقم مع تبادل أمريكا والصين رسوم الموانئ

منذ 18 ثانية
حاويات في ميناء تيانجين بالصين-رويترز

حاويات في ميناء تيانجين بالصين-رويترز

A A A
طباعة المقال

بدأت الولايات المتحدة والصين، اليوم الثلاثاء، فرض رسوم إضافية على شركات الشحن العابرة للمحيطات، في خطوة تعمّق التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتشمل الرسوم الأمريكية والسفينة المرتبطة بالصين، في حين فرضت الصين رسوماً على السفن المملوكة أو المشغّلة من قبل جهات أمريكية أو ترفع العلم الأمريكي، مع استثناء السفن الصينية أو الفارغة التي تدخل لأعمال الإصلاح.

وتفرض الصين الرسوم على أول ميناء دخول في رحلة واحدة أو على الرحلات الخمس الأولى لكل عام، بدءاً من دورة فوترة سنوية تبدأ في 17 أبريل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رسوم على السفن المرتبطة بالصين بهدف تقليص هيمنة الأخيرة على قطاع النقل البحري العالمي وتعزيز بناء السفن الأمريكية.

ويُتوقع أن تكون شركة كوسكو الصينية لنقل الحاويات الأكثر تضرراً، حيث يمكن أن تصل الخسائر الإجمالية لهذا القطاع إلى 3.2 مليار دولار في 2026، وفقاً للمحللين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية
أنطونيو غوتيريش
غوتيريش: يجب ألا يخاف العالم من إسرائيل
تحضير القهوة
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟

الأكثر قراءة

بلدية تنورين
بعد قرار وزارة الصحة.. بلدية تنورين: لإعادة الفحوص سريعًا
أضرار في جرافات في جنوب لبنان بعد غارات جوية إسرائيلية
تغيير قواعد اللعبة.. "اقتصاد الحزب الموازي" في مرمى إسرائيل
الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو-رويترز
موقف محرج بسبب مكبر الصوت.. رئيس إندونيسيا يطلب من ترامب لقاء ابنه إريك