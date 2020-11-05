أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

البناء

‎خفايا‎

رجّحت مصادر مالية التوصل لتسوية حول ملف التدقيق الجنائي المالي تقوم على قيام وزارة المال بطلب الوثائق ‏اللازمة للتدقيق لحسابها على أن تتولى الوزارة تسليمها لشركة التدقيق على عاتقها من دون تحميل مصرف لبنان ‏تبعات مخالفة السرية المصرفيّة وتحميل الوزارة للشركة مسؤولية جنائية عن التسرّب الذي يصيب المعلومات ‏المسلّمة لها‎

كواليس‎

قالت مصادر على صلة بتفاصيل المشهد الأميركي الانتخابي إن لجنة عليا مشتركة تضم قادة عسكريين وأمنيين ‏سابقين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تتابع التصادمات بين الأنصار وأن لها فروعاً في مناطق التماس ‏الحساسة تنزل على الأرض لفض النزاعات مع قوات الشرطة

اللواء‎

أبدت دولة كبرى عبر سفيرتها اعتراضا واضحا على أن تؤول وزارة خدماتيه كبرى إلى وزير حزب مناوئ ‏للدولة المذكورة‎.

كالعاده يكثر المتملقون من أصحاب النيات الاستيزارية حول قطب فاعل في العملية الحكومية‎.

أدى تسرب اسماء لحزبين لدخول الوزارة كخبراء اخصائيين إلى خلق ضغط نفسي وسياسي على عملية التأليف‎!‎

نداء الوطن‎

يقول متابعون إن الصراع على حقيبة الصحة كان على أشده كونها الحقيبة الوحيدة التي قد يأتيها “الكاش” من ‏الخارج لمواجهة تحديات جائحة كورونا‎.

يتردد أن كتلة فاعلة قد تعلن موقفا حاسماً من عملية التأليف اذا استمر المنطق التحاصصي السائد وقد تذهب إلى حد ‏إعلانها الخروج من البازار الحكومي‎.

يقوم وزير معني بخرق قرار الحكومة القاضي بمنع التوظيف من خلال تعيين مراقبين لوزارته في الأقضية كان ‏آخرها تعيين اثنين في عكار من القوى المحسوبين على قوى 8 آذار‎ .‎

النهار

يلاحظ ان اقفال مؤسسات رسمية لفترة موقتة للحد من انتشار الكورونا ينعكس سلبا على انتشار ‏الوباء اذ تشهد المؤسسات بعد فتحها زحمة خانقة لا تنفع معها اجراءات الوقاية‎.‎

لا تزال ادوية مفقودة في الاسواق منذ ثلاثة اشهر من دون ان يقدم احد للمرضى اجابات شافية ‏حول الاسباب والحلول الممكنة لانقاذ حياتهم‎.‎

بدأت مدارس تعاني صعوبات التعلم عبر الحضور بعد ظهور اصابات وسط الاساتذة والتلامذة ما يجعل ‏اكمال التدريس امرا معقدا‎.‎

أدى ظهور رئيس جمهورية سابق على شاشة تلفزيونية تابعة لتيار سياسي بارز إلى خلاف كبير مع ‏الرئيس المذكور وحزبه‎.‎

لوحظ أنّ الاتصالات غائبة بين زعيم سياسي وموفديه مع مرجع حكومي حليف لعدم إحراجه في ‏عملية التأليف، بعد إزالة التباينات التي كانت سائدة بينهما قبل التكليف‎.‎