أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

قال نائب سابق إنه اذا لم يجرِ إصدار المراسيم التنظيمية لمحافظة كسروان- جبيل سيضطر لتسمية المعرقل وسيدعو إلى اجتماع للفاعليات في المنطقتين للتحرّك الميداني.

تجري إتصالات روحية وسياسية لتحريك ملف إستعادة الجنسية اللبنانية لمئات من مستحقيها خصوصاً أنها مستوفاة الشروط القانونية وتحترم المهل بحذافيرها.

قالت شخصيات في مجلس ضمّ سياسيين ودبلوماسيين: يبدو أن الغرب بحاجة لإردوغان لبناني يُهدد بترحيل النازحين اليه لكي يتحرّك ويساعدنا.

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اللواء

يُردد قطب سياسي في مجالسه أن النائب جبران باسيل كان في القصر الجمهوري صباح اللقاء الأول بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو أول من إطلع على التشكيلة الميقاتية بعد فخامة الرئيس.

يُواجه بعض النواب التغييريين إشكالات وإحراجات في اللقاءات مع ناخبيهم وأهالي دوائرهم الإنتخابية بسبب طروحاتهم المثيرة للجدل مثل المثلية والزواج المدني وإهمال أولويات الكهرباء والمياه والأدوية والرغيف.

ربطت أوساط شمالية بين الحادث الأخير الذي تعرض له أحد مواقع الجيش في طرابلس والمحاولات المستمرة من أطراف معروفة في السلطة لتوريط المؤسسة العسكرية في مواجهات في الفيحاء في إطار تشويه رصيد قائد الجيش!

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نداء الوطن

على رغم حديث الرئيس عون المتكرر عن نيته مغادرة قصر بعبدا في 31 تشرين الأول المقبل لا يزال البعض ينقل أن عدداً من المحيطين به لا يزالون يتمسكون بنظرية بقائه في القصر تحت حجة عدم تسليم السلطة للفراغ.

تتحدث أوساط إدارية عن استمرار رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة للاسكان بمهامه بعد انتهاء ولايته وعدم التجديد له خلافاً لاحكام القانون 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)، خاصة في ظل عدم خضوع تلك المؤسسة للنظام العام للمؤسسات العامة المرسوم رقم 4517 الصادر في 13 كانون الأول سنة 1972.

يحكى عن فضيحة تتعلق بشبكة اتجار بتراخيص الآبار تجمع موظفين ومستشارين في وزارة الطاقة وشركة استشارية حيث يبلغ ثمن الرخصة اكثر من الفي دولار اميركي، فيما اكتفى الوزير بإصدار تعميم بمنع دخول السماسرة الى الوزارة مع الابقاء على نفس المستشارين والموظفين.

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البناء

قال زوار بكركي إن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ البطريرك بشارة الراعي إنه التزم بعدم المساس بالتوزيع الطائفيّ للحقائب السياديّة منعا لافتعال أزمة ولم يقصد المالية حصراً، وإنه لا يمانع باستبدال الأسماء المقترحة لوزارتي الطاقة والاقتصاد باسمين جديدين يتفق عليهما يحفظان التوزيع الطائفي السابق لهما.

بعد عملية الطائرات المسيّرة للمقاومة تكرّر الكلام الإسرائيلي عن عدم اعتبار حقل كاريش متنازعاً عليه على ألسنة لبنانية بعضها ينتحل صفة «خبراء»، علماً أن الدولة رغم تقديمها لعرض قبول الخط 23 وحقل قانا حذرت من العمل بالحقل، لأن مفهوم المناطق المتنازع عليها يبقى قانوناً حتى إقرار الاتفاق.

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الانباء

رغم كل الواقع المأساوي والكارثي للموظفين في القطاع العام فإنه لم يسجّل أي تحرك جدّي من المعنيين على أي مستوى رسمي.

الكثير من الأسئلة تُطرح حيال قدرة مجموعة نيابية على تقديم أداء مُنتج بعد فشلها في التعامل مع كل الملفات الأساسية التي واجهتها منذ بدء ولاية المجلس النيابي.