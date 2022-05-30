أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ شهرين

قبيل الإجتماع المرتقب للإتحاد الأوروبي يوم الإثنين، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو تموز 37 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 0534 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 120.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر آب 67 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 116.23 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا.

وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد ولكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر يوم الاثنين.

وإذا تم الاتفاق على ذلك فسيتم السماح للمجر وسلوفاكيا والتشيك بمواصلة تلقي النفط الروسي عبر خط أنابيب دروزبا لبعض الوقت حتى يتم ترتيب إمدادات بديلة.