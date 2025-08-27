أهالي الخيام يحتجون على زيارة المبعوث الأميركي باراك

نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صور شهدائهم، رفضاً لزيارة المبعوث الأميركي توم باراك إلى المنطقة، معبّرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ”السياسات المنحازة” للولايات المتحدة.

ووصل منذ قليل، المبعوث الاميركي باراك الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته الى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة.

كما وألقت مسيّرة اسرائيلية منشورات فوق عدد من البلدات منها بلدة العديسة وكفركلا حذّرت فيها “مسؤولي القرى المرتبطين بحزب الله”، ودعت المواطنين إلى “الابتعاد عنهم لأنهم هدفا لها”.