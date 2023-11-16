الخميس 2 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 16 نوفمبر 2023 |
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إعلامي بريطاني كبير ينتقد ادعاءات إسرائيل حول ما وجدته في مستشفى الشفاء

منذ ساعة واحدة
أليكس تومسون كبير المراسلين في القناة البريطانية الرابعة

أليكس تومسون كبير المراسلين في القناة البريطانية الرابعة

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انتقد الإعلامي البريطاني المخضرم أليكس تومسون الرواية الإسرائيلية التي ساقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حول وجود مركز قيادة لحركة حماس داخل المستشفى.

وأضاف تومسون “لم تقدم إسرائيل حتى الآن ولو دليلاً واحداً يدعم ادعائها بوجود مركز قيادة وسيطرة لحماس تحت مستشفى الشفاء، لقد صورت بعض الأسلحة والقنابل اليدوية وعدد قليل من الزي الرسمي الذي يقال إنه كان في المستشفى ومخفياً – ولا يمكن التحقق من ذلك بشكل مستقل -“.

وأشار إلى أن “منظمة الصحة العالمية أدانت قرار إسرائيل بإرسال قوات إلى المستشفى أمس، لكن الأخيرة أكدت بأنه لا خيار لديها سوى العثور على مركز القيادة، والمشكلة الكبرى هي أنها لم تكتشف مركز القيادة بعد كل تلك الجهود”.

يشار إلى أن أليكس تومسون هو كبير المراسلين في القناة البريطانية الرابعة والإعلامي الأطول خدمة على الشاشة منذ بدء القناة، وخلال أكثر من 25 عامًا قام بتغطية أكثر من 20 حربًا في أنحاء العالم

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