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إغلاق أكبر مصنع شوكولاتة في العالم... والسبب؟

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2022 9:12 صباحًا
بلجيكية تعمل في صناعة شوكولاتة على هيئة أرنب يرتدي كمامة

بلجيكية تعمل في صناعة شوكولاتة على هيئة أرنب يرتدي كمامة

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أوقف أكبر مصنع لإنتاج الشوكولاتة في العالم ومقره مدينة ويز في بلجيكا تصنيعه بسبب انتشار بكتيريا السالمونيلا.

أبلغ المصنع السلطات في بلجيكا بأمر الغلق، ويقوم الآن بالتواصل مع الشركات التي تستخدم الشوكولاته الخام المصنوعة من قبلهم قبل طرحها للاستهلاك.

يقول المتحدث باسم المصنع ليس من الواضح إذا كانت بعض الشوكولاته المصابة قد وصلت فعلياً للمستهلكين أم لا، لكن الأفضل هو اتخاذ كل التدابير الاحترازية.

تصنف السالمونيلا من ضمن البكتيريا الأكثر انتشاراً في المنتجات الغذائية، وتكمن خطورتها في صعوبة تمييزها عن طريق الشم، أو التذوق.

تسبب السالمونيلا مرضاً معروفاً باسم داء السلمونيلات (بالإنجليزية: Salmonellosis) ويتسبب في الأعراض التالية:

الإسهال.
الحمى.
تقلصات شديدة في المعدة.

تتعدد أسباب انتشار السالمونيلا لكنها تنتشر أسرع في الأطعمة الملوثة، وتشيع السالمونيلا في مصادر الغذاء الآتية:
اللحوم والخضروات النيئة.
الحليب غير المبستر.
الأطعمة المصنعة وأشهرها الشوكولاته.

يعتبر رد فعل الشركة مختلفاً عن رد فعل شركة فيريرو، والتي تعرضت لحادث مشابه في أبريل الماضي، واكتفت فيريرو بغلق المصنع لنهاية يونيو ولم ترد على تعليقات وسائل الإعلام.

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