إليكم أفضل الأطعمة التي تساهم في بناء العضلات؟!

يرتبط بناء العضلات بشكل سليم، باتباع نظامًا غذائيًا يوازن بين الكربوهيدرات، الدهون والبروتين، كذلك إدخال كميات جيّدة من الفيتامينات والمعادن إلى النظام الغذائي.

إليكم فيما يلي أفضل الأطعمة الصحية التي تساهم في بناء العضلات والتي يمكنكم استهلاكها بشكل منتظم.

البيض

يحتوي البيض عناصر غذائية صحية منها البروتين والدهون الصحية التي تساهم في إنتاج الطاقة، كما يحتوي كميات كبيرة من الليوسين وهو أحد الأحماض الأمينيّة الضروريّة لاكتساب العضلات.

صدور الدجاج

تعتبر صدور الدجاج مصدرًا غنيًا بالبروتين، إذ إنّ 85 غرام منها تضم حوالي 26 غرام من البروتين عالي الجودة، كذلك فهي تحتوي كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنشاط الجسم وبالتالي لاكتساب العضلات.

منتجات الألبان

الحليب، الزبادي اليوناني والجبن كلها منتجات تضم كميات كبيرة من البروتين الصحي الذي يعمل على ترميم العضلات وتقويتها بشكل لافت.

الأسماك

سمك السلمون، الماكريل، التونة والسردين من أفضل أنواع الأسماك الغنية بأحماض الأوميغا 3 الدهنية التي تلعب دورًا بارزًا في تعزيز صحة القلب، كذلك تحتوي هذه الأسماك نسبة عالية من البروتين الضروري لتعزيز نمو عضلات البطن بشكل خاص.

الحبوب الكاملة

تُعد البقوليات والحبوب الكاملة مصدرًا للكربوهيدرات وهي تحتوي كميات من البروتين الضروري لمد الجسم بالطاقة والتي تلعب دورًا في ترميم وتقوية العضلات.

المكسرات

تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا غنيًا بالبروتين بالتالي تساعد الدهون الموجودة في المكسرات والبذور على تعزيز امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان وتعمل بشكل لافت على تقوية العضلات.