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إليكم هذه الطرق للاكتشاف المبكر لسرطان القولون

منذ 24 ثانية
السرطان

السرطان

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تحدثت شبكة “بي بي سي” عن طرق عديدة قد تساعد على الاكتشاف المبكر لسرطان القولون.

ويعتبر سرطان القولون من الأمراض القاتلة، التي تصيب الجهاز الهضمي.

وذكرت “بي بي سي”، أن هناك ثلاث طرق رئيسية للاكتشاف المبكر للسرطان، منها فحص البراز، فإذا كان هناك دم ظاهر فيه دون سبب واضح، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود سرطان في القولون.

المؤشر الثاني الذي قد يشير إلى سرطان القولون، هو حدوث تغير في طريقة التبرز، مثل الذهاب أكثر من مرة إلى المرحاض، أو أن يصبح البراز أكثر سيولة، أو أكثر صلابة.

ثالث المؤشرات، هو الشعور بألم أو انتفاخ في أسفل البطن عندما يشعر الإنسان أن بطنه ممتلئ.

ونوهت “بي بي سي” إلى مؤشرات أخرى معروفة سابقا، مثل فقدان الوزن المفاجئ، والشعور بأن الأمعاء لم يتم تفريغها بشكل جيد بعد التبرز، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والدوار المتكرر.

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