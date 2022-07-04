الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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إنماء طرابلس والميناء: لترميم المساكن المتهالكة في طرابلس

منذ ساعة واحدة
طرابلس

طرابلس

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أسفت جمعية ” إنماء طرابلس والميناء” في بيان، للضحايا الذين سقطوا في طرابلس جراء انهيار مبانٍ متهالكة متصدّعة”، داعية إلى الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

وإذ أبدت تخوّفها من سقوط المزيد منهم، ناشدت الجمعية المسؤولين المعنيين “التحرّك السريع لترميم الأبنية المهدَّدة بالانهيار، من أجل تجنيب أهلنا في طرابلس المزيد من المآسي والويلات خصوصاً في ظل الظروف القاهرة التي تمرّ بها عاصمة الشمال ولبنان بأسره”.

وختمت بدعوة أهالي طرابلس إلى “التكاتف والصمود لمواجهة الصعوبات بأقل خسائر ممكنة”، آملة من الدولة “رفدهم بالدعم المطلوب ومؤازرتهم في معالجة تصدّعات الأبنية السكنية المهدّدة بالسقوط”.

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