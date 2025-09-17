الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

منذ 29 ثانية
إيران تعدم عميلاً لإسرائيل

إيران تعدم عميلاً لإسرائيل

A A A
طباعة المقال

ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء أن إيران أعدمت شخصا متهما بالتخابر لصالح إسرائيل يُدعى باباك شهبازي.

وتخوض إيران صراعا خفيا مع إسرائيل منذ عقود، ونفذت أحكام إعدام بحق كثيرين تتهمهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته داخل البلاد.

وشهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة كبيرة هذا العام، إذ نُفذت تسعة أحكام إعدام على الأقل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية فإن شهبازي عمل بالتعاون مع إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو حزيران بتهمة التخابر لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.

وواجه شهبازي اتهامات باستغلال عمله كمقاول تركيبات أجهزة تبريد لجمع معلومات من مواقع حساسة مثل غرف الخوادم بالإضافة إلى مراكز مرتبطة بالأجهزة العسكرية والأمنية.

وكان محامي المتهم قد طلب الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الطلب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من غير مُصنف

ميناء الفجيرة
مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تواصل الارتفاع في أغسطس
بلدية الخيام
أهالي الخيام يحتجون على زيارة المبعوث الأميركي باراك
رسالة زوجة زيلينسكي لميلانيا ترامب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
"هذه ليست لك".. رسالة زيلينسكا لميلانيا ترامب تذيب جليد العلاقات

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية