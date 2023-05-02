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ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في أبريل

منذ 8 دقائق
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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ارتفع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، مما يعطي مزيدا من المبررات لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بشكل طفيف في اجتماعه، الخميس.

تباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعا بشكل كبير، مما يجعل رفع أسعار الفائدة مجددا ضرورة ويكون محل النقاش فقط هو حجم هذا الرفع، إذ تتراوح تقديرات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي لحجم الرفع بين 25 و50 نقطة أساس.

وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الزيادة في الأسعار في دول منطقة اليورو العشرين ارتفع إلى نحو سبعة بالمئة في أبريل نيسان من 6.9 بالمئة في مارس آذار، وذلك بالتماشي مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

    المصدر :
  • رويترز

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