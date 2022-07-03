استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهد شاب فلسطيني ،اليوم الأحد، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت في جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب كامل علاونة (19 عامًا) من بلدة جبع متأثرًا بإصابته الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة جبع في جنين أمس.

وبارتقاء الشاب علاونة يصل عدد الشهداء برصاص الاحتلال في جنين منذ بداية العام الحالي 28 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود ومستوطنين.

أول شهداء جنين الذي ارتقوا هذا العام هو الفتى محمد أكرم أبو صلاح 17 عاماً من اليامون، واستشهد في 14 من فبراير، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وفي الأول من مارس استشهد المقاومان عبد الله أحمد الحصري 23 عاماً، وشادي خالد نجم 19 عاماً من مخيم جنين خلال تصديهما لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم.

ونفذ الفدائي ضياء أحمد حمارشة 27 عاماً من يعبد في 29 من مارس، عملية إطلاق نار بمدينة تل أبيب أدت لمقتل 5 مستوطنين.

وفي نهاية مارس استشهد الشابان سند محمد أبو عطية 17 عاماً من مخيم جنين، ويزيد نضال السعدي 23 عاماً من جنين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين.

وفي الثاني من أبريل، استشهد المقاومان خليل محمد طوالبة (24 عاما) من مخيم جنين، وصائب تيسير عباهرة (30 عاما) من جنين، برصاص قوات إسرائيلية خاصة على مفترق بلدة عرابة.

وفي الثامن من ابريل نفذ ابن مخيم جنين الفدائي رعد فتحي خازم 29 عاماً، عملية تل أبيب البطولية التي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب آخرون.

في اليوم التالي لاستشهاد رعد، استشهد المقاوم أحمد ناصر السعدي 23 عاماً خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وفي 11 ابريل استشهد الفتى محمد حسين زكارنة 17 عام من جنين برصاص قوات الاحتلال التي كانت تلاحق عائلة الشهيد رعد خازم.

كذلك استشهد الشابان شأس كممجي 29 عاماً من كفردان، ومصطفى أبو الرب 31 عاماً من مسلية، في 14 من أبريل، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وفي اليوم التالي استشهد الفتى شوكت كمال عابد 17 عاماً من كفردان، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين.

كما استشهدت الفتاة حنان محمود خضور 18 عاماً من فقوعة في 18 من ابريل متأثراً بإصابتها برصاص الاحتلال في التاسع من ذات الشهر.

ومتأثراً بجراحه أيضاً استشهد الشاب لطفي ابراهيم اللبدي 20عاماً من اليامون في 22 من إبريل.

وفي 27 من إبريل استشهد الشاب أحمد محمد مساد 21 عاماً من برقين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وحملت الذكرى ال73 للنكبة نبأ استشهاد الأسير المقاوم داوود محمد الزبيدي 43 عاماً من مخيم جنين في 15 من مايو، بعد يومين من إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

واستشهد على أرض جنين الشاب سيف حفظي أبو لبدة 29عاماً من مخيم نور شمس بطولكرم، والصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عاماً من القدس.