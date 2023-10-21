استمرار التظاهرات في ايطاليا المنددة بالعدوان الاسرائيلي على غزة

شهدت عدة مدن إيطالية بخاصة مدينة نابولي والعاصمة روما تظاهرات رافضة للعدوان والحصار المستمر ضد غزة .

ففي العاصمة روما، نظمت الجالية الفلسطينية والجاليات العربية ومنظمات “سلام إيطالية” وبعض النقابات العمالية تظاهرة حاشدة، للمرة الثانية خلال اسبوع، شارك فيها شبان من مختلف الجامعات الإيطالية، إضافة الى جمعية “الصداقة الإيطالية العربية” واتحاد الجاليات العربية.

ورفعت شعارات ضد العدوان الاسرائيلي وتدعو المجتمع الدولي لمعاقبة اسرائيل كدولة ارتكبت مجازر ضد الانسانية .

وشهدت ساحات المساجد امس في جميع أنحاء ايطاليا تواجدا للمصلين، باسم “غزة الأبية” تمت الدعوة اليها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتناول الأئمة في خطبهم ما يحدث في قطاع غزة. كما قرعت أجراس الكنائس من اجل وقف الحرب ضد غزة الشهيدة .

وتنظم في عدة مدن ايطالية ندوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويمثل الاحتجاج بشكل خاص موقفا يفضح تعامل عدد كبير من وسائل الإعلام الغربية المروجة للرواية الإسرائيلية والمتعامية عما يحدث من جرائم في قطاع غزة المحاصر.

وشاركت رئيسة مجلس إدارة مسجد الهدى زينب اسماعيل في التظاهرة وقالت: “نحن هنا لندين الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة . لقد قتل اكثر من 3700 شهيد بينهم 800 طفل. نحن هنا لنوقظ الضمير العالمي”.

وأضافت: “ما نقوم به هو اقل ما يمكن للشعب الفلسطيني الصامد ، لا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي امام ما يحدث من قتل اطفال كل يوم . منذ 17 سنة الشعب الفلسطيني محاصر . ان الذين يتحدثون عن حقوق الانسان يعاملوننا مثل الحيوانات . اين أوروبا ، اين منظمات حقوق الانسان”.