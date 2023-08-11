الأسمر: الإتحاد مع استمرار البث لتلفزيون لبنان وهو التلفزيون الوطني الجامع بامتياز

شدد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، على أن “موظفي تلفزيون لبنان كانوا منذ عشرات السنين الأكثر تعرضا للغبن والظلم بين موظفي القطاع العام في لبنان، وقد جاء التأخير بتطبيق المساعدات الإجتماعية وغلاءات المعيشة على هؤلاء الموظفين ليفاقم معاناتهم ويزيد وضعهم الإقتصادي والإجتماعي صعوبة”.

ولفت الأسمر، الى “أننا كإتحاد نقف معهم ونساندهم بكل تحركاتهم المشروعة وصولا إلى حقوقهم، وحيث أن مستحقاتهم المالية أصبحت جاهزةً للتنفيذ وحيث أن القدرة على إعلان الإضراب تبقى من مسؤولية النقابة إذا حصل أي تأخير فاضح لموجب وضع حقوق الموظفين في مستحقاتهم موضع التنفيذ في أي ساعةٍ تشاء، وحيث أن المكاري سعى وساعد جاهداً في الوصول إلى هذه الخواتم المالية المحققة، وكان رئيس الإتحاد مواكباً لكل الجهود التي بذلها الوزير ولكل تحركات النقابة،

وأكد على أن “الإتحاد مع استمرار البث لتلفزيون لبنان وهو التلفزيون الوطني الجامع بامتياز”، داعياً “الأخوة في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لإعطاء فرصة لتنفيذ ما اتفق عليه مالياً ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان الى سابق عهده”.

وذلك بعد أن أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ان ” اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة ذهلوا بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي رداً على اضراب نقابة الموظفين المحق، واحتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2021.

وحتى اليوم إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية.

وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب.

اولاً، “يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية ،انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة، إن النقابة التي تشدد على ان محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم”.