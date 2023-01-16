الأسوأ منذ 3 عقود.. استئناف البحث عن مفقودين جراء تحطم الطائرة النيبالية

قال مسؤولون إن رجال الإنقاذ في نيبال إنهم استأنفوا، (الاثنين 16-1-2023)، البحث عن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ 30 عاما.

وانتشل رجال الإنقاذ جثث 68 شخصا من بين 72 كانوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية “يتي”، والتي تحطمت في مدينة بوخارا السياحية قبل دقائق من هبوطها أمس الأحد.

وكانت الطائرة في رحلة من العاصمة، كاتماندو، إلى بوخارا وعلى متنها 57 من نيبال وخمسة هنود وأربعة روس وأيرلندي واثنان من كوريا الجنوبية وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.

وقال مسؤول بشرطة بوخارا إن عملية البحث والإنقاذ التي توقفت بسبب حلول الظلام، أمس الأحد، قد استؤنفت صباح اليوم.

وأضاف أن البحث مستمر عن الجثث الأربعة التي لا تزال مفقودة.

وأعلنت نيبال، اليوم الاثنين، يوما للحداد الوطني وشكلت لجنة للتحقيق في الكارثة واقتراح تدابير لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم من بينها قمة إيفرست، إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.

وقُتل 350 على الأقل منذ العام 2000 في حوادث تحطم طائرات أو طائرات مروحية (هليكوبتر) في نيبال.