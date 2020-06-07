الإمارات.. 745 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والإجمالي 21,806

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أعلنت الإمارات اليوم الأحد، تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 38,808 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن ”إجراء أكثر من 44,000 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي“.

وبينت الوزارة؛ ”أنه تم تسجيل 745 حالة شفاء، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 21,806“. كما أعلنت عن وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 276 حالة.

وكانت وزارة الصحة ووقابة المتجمع في الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق، عن إجرائها أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي

وقالت الوزارة إن التوسع في الفحص جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، والمخالطين لهم وعزلهم،