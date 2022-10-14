الاتحاد الأوروبي سيناقش عقوبات تتعلق بنقل المسيرات الإيرانية لروسيا

قال دبلوماسيان (الجمعة 14-10-2022) إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون يوم الاثنين نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا وقد يتوصلون إلى اتفاق سياسي بشأن عقوبات مستقبلية تتعلق بالأمر.

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الماضية. وتنفي إيران تزويد موسكو بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلق الكرملين.

وهاجمت ثلاث طائرات مسيرة تشغلها القوات الروسية بلدة ماكاريف الصغيرة غربي العاصمة الأوكرانية، في ساعة مبكرة أمس الخميس، وقال مسؤولون إن منشآت البنية التحتية الحيوية تعرضت للقصف بما قالوا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وكانت مصادر استخباراتية أوكرانية قد أشارت إلى قيام وسيا بتسليح بيلاروسيا المجاورة بعشرات الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وسط تهديد مينسك بنشر قوات برية تحت إشراف قوة مشتركة مع موسكو في أوكرانيا.

وقالت استخبارات وزارة الدفاع الأوكرانية إن “طائرات كاميكازي الإيرانية بدون طيار شاهد -136 “التي أعيدت تسميتها إلى جيران -2 في الجيش الروسي” بدأت بالوصول إلى بيلاروسيا، اعتبارًا من 10 أكتوبر وتم استيراد 32 من الطائرات بدون طيار إلى البلاد ومن المقرر استيراد 8 أخرى بحلول 14 أكتوبر وفقا لـ”فوكس نيوز” الأميركية.

وبحسب التقارير، فقد جاءت شحنة الطائرات بدون طيار في نفس اليوم الذي ضربت فيه روسيا أوكرانيا بوابل من الصواريخ وضربات الطائرات بدون طيا ، مستهدفة البنية التحتية الكهربائية في البلاد وسط مدينة كييف.