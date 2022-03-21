البنتاغون يرصد "معاناة" القوات الروسية في أوكرانيا: لا تتقدّم كما تتمنى

تستخدم “القوات الروسية حالياً 75% من مجمل جنودها في معركة أوكرانيا، و60% من القوات الجوية”، بحسب ما أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، اليوم الاثنين.

واعتبر المسؤول الأميركي خلال حديثه مع الصحافيين اليوم في واشنطن أنه “من مجمل القوات الروسية المشاركة في القتال هناك أقل من 90% فعّال على أرض المعركة”، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يشكّل تراجعاً”.

وأضاف أن “غالبية القصف الجوي والتحليق العسكري الروسي يتمّ من أجواء روسيا وبيلاروسيا، بينما القليل من التحليق يتم فوق أراضي أوكرانيا”.

ولاحظ المسؤول أن “هناك تصاعدا في حركة الطيران العسكري من قبل الجانبين خلال الساعات الـ24 الماضية”، إلا أنه أكد أن “لا مواجهات جوية، بل قصف من الطيران على أهداف برية” في أوكرانيا.

وتابع: “ما زال لدى روسيا الكثير من الصواريخ الباليستية والعابرة (كروز) المتوفرة في ترسانتها”.

وأكد أن روسيا تفشل أحياناً في إطلاق الصواريخ أو في إصابة الأهداف، خصوصاً عند استخدام الصواريخ الدقيقة، مضيفاً أن روسيا “أطلقت حتى الآن 1100 صاروخ على أوكرانيا”.

وشدد المسؤول على أن “القوات الروسية تتلقى الكثير من الخسائر البشرية وخسائر في العتاد” كما أن “القوات الروسية لا تتقدّم كما تتمنّى، وهي تحاول الآن كسر الجمود” الميداني، مضيفاً أن “الروس يعانون من مشاكل اتصال بين القيادة والجنود”.

وأشار لوجود 12 سفينة حربية روسية في شمال البحر الأسود، إلا أنه أكد أن “لا مؤشرات على إنزال قريب باتجاه مدينة أوديسا” الأوكرانية الساحلية.

ورفض المسؤول الأميركي القول إنها “حرب استنزاف”، واعتبر أن روسيا “تحاول كسر الجمود” حالياً.

كما شدد على أن الإدارة الأميركية مستمرة في إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مؤكداً عدم شن الروس هجمات على الإمدادات الأميركية لأوكرانيا.