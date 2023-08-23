فريق كرة قدم برازيلي يعتذر للشعب الجزائري.. ما السبب؟

قدم نادي “كوريتيبا” البرازيلي لكرة القدم، اعتذارا للجزائريين، بسبب نشره خريطة للبلاد مبتورة من عدة مناطق، في سياق إعلانه عن ضم المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني.

وأثارت “الخريطة غير الكاملة” امتعاض شريحة كبيرة من الجماهير الجزائرية، قبل أن يعمد نادي كوريتيبا للاعتذار، مؤكدا أن ما حدث خطأ غير مقصود.

وكتب الحساب الرسمي للنادي البرازيلي عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “نأسف بشدة عن الخطأ المتعلق بنشر صورة غير كاملة لخريطة الجزائر بمنصاتنا الرسمية”.

وأضاف كوريتيبا في بيانه: “نؤكد احترامنا البالغ لدولة الجزائر، وشعبها، وتاريخها.. نعتذر منهم بصدق”، وأرفق كوريتيبا بيانه بصورة كاملة للخريطة الجزائرية، تحمل علم وألوان النادي البرازيلي.

Lamentamos profundamente o equívoco operacional cometido na data de ontem ao publicar em nossos veículos oficiais uma imagem incompleta do mapa da Argélia. Ressaltamos nosso maior respeito ao país, seu povo e sua história, a quem pedimos nossas sinceras desculpas. Destacamos… pic.twitter.com/wIK8lLsAgd — Coritiba (@Coritiba) August 21, 2023

وكانت فرحة انتقال سليماني للعب في البرازيل الأحد الماضي، وهي سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، قد نغّص عليها نشر هذه الخريطة التي اقتطعت منها عدة مناطق جزائرية.

ولم يلبث نشر الخريطة المبتورة أكثر من نصف ساعة على صفحة النادي البرازيلي على “فيسبوك” حتى تم حذفها، بعد أن انهال الجزائريون بتعليقات تعبر عن استيائهم لذلك، ودعوتهم لتصحيح هذا الخطأ.

ويمثل كوريتيبا أول ناد من خارج الجزائر وأوروبا في مسيرة سليماني، علما بأن الأخير يملك مشوارا احترافيا مميزا، حيث سبق له الدفاع عن ألوان أندية أوروبية كبيرة، على غرار سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد الإنكليزيين، وموناكو الفرنسي، وأندرلخت البلجيكي.

ويحتل سليماني المركز الأول في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب الجزائر، برصيد 41 هدفا، وكان ضمن تشكيلة “الخضر” التي توجت بكأس أمم إفريقيا 2019.