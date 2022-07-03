الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول تقويض سيادتنا

اعتبر الجيش الإسرائيلي أنّ “حزب الله يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض، وفي الجو والبحر”.

وشدد على ان “المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها”.

اعترضت طائرات حربية وسفينة صواريخ إسرائيلية، السبت، 3 طائرات مسيرة جاءت من لبنان، نحو المجال الجوي الإسرائيلي.

وتم رصد المسيرات من قبل أنظمة الرصد الإسرائيلية، حيث تمت مراقبتها من قبل وحدة المراقبة الجوية لتتم عملية الاعتراض في النقطة الميدانية الملائمة.

ومن جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عبر حسابه على تويتر: “دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد. يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه. هذا على الرغم من نية إسرائيل المضي قدما في المفاوضات لحل القضية”.

وأضاف: “ستستمر إسرائيل في حماية حقوقها، وتعتبر نفسها ملزمة ولها الحق في التصرف والرد في مواجهة أي محاولة لإلحاق الأذى بها”.