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الجيش الاوغندي يقتل قياديا في جماعة متمردة متحالفة مع الدولة الإسلامية

منذ 49 ثانية
خريطة أوغندا

خريطة أوغندا

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قتل الجيش الأوغندي قياديا في جماعة متمردة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تلاحق كمبالا المسلحين إلى جانب الجيش الكونجولي منذ ما يقرب من عامين.

تتمركز الجماعة المتمردة التي تدعى القوات الديمقراطية المتحالفة في غابات شرق الكونغو منذ أكثر من عشرين عاما، إذ تشن منها هجمات داخل الكونغو وأحيانا تعبر الهجمات الحدود إلى أوغندا.

وقال الجيش في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 25\8\2023 إن القيادي، الذي تم تعريفه باسم فضل فقط، مواطن تنزاني كان ينشط في الغالب في وادي مواليكا في إقليم شمال كيفو بشرق الكونغو.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجماعة المتمردة.

أطلقت الجماعة، التي كانت في الأصل مجموعة متمردة مقرها أوغندا، هجماتها في التسعينيات في الغرب، لكن سرعان ما دحرها الجيش الأوغندي، مما دفع مقاتليها لعبور الحدود إلى الكونغو حيث يتمركزون منذ ذلك الحين.

وفي ديسمبر\كانون الأول 2021، أطلق الجيش الأوغندي بالاشتراك مع قوات كونجولية عملية ضد المتمردين، غير أنها لم تحقق نجاحا على كافة الأصعدة.

وقال الجيش الأوغندي في البيان “تواصل القوات المشتركة ملاحقة هؤلاء الإرهابيين من جميع أنحاء الغابات”، مضيفا أنه سيتم العفو عن مقاتلي الجماعة المستعدين للاستسلام.

    المصدر :
  • رويترز

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