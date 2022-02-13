الخميس 16 رجب 1443 ﻫ - 17 فبراير 2022
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غير مُصنف
الخطوط الجوية الأوكرانية: تعليق بيع تذاكر الرحلات الجوية من 14 إلى 16 شباط بسبب تخوفات مالكي الطائرات على طائراتهم المتواجدة في البلاد
13 - فبراير - 2022
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