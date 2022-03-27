الداخلية الأوكرانية: الروس "بدأوا يدمرون نفطنا وغذاءنا"

يتواصل تبادل الإتهامات بين أوكرانيا وروسيا مع دخول الحرب شهرها الثاني، وفي آخر المستجدات، أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو، اليوم الأحد، أن القوات الروسية بدأت في تدمير مخازن الوقود والأغذية في البلاد، مما يعني أن الحكومة ستضطر إلى وضع هذه المخزونات في أماكن متفرقة في المستقبل القريب.

وأفاد دينيسينكو في حديث للتلفزيون المحلي، بحسب ما نقلت رويترز، بأن روسيا تجلب قوات إلى الحدود الأوكرانية بالتناوب ويمكن أن تقوم بمحاولات جديدة للتقدم، نحو العاصمة أو على جبهات أخرى في البلاد.

نفط لفيف وجاسوس

هذه التحذيرات تأتي بعد هجمات روسية عدة استهدفت أمس السبت، منشأة لتخزين النفط وأخرى صناعية في مدينة لفيف، غرب البلاد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

فيما أعلن رئيس بلدية المدينة الواقعة على بعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، اعتقال رجل للإشتباه بتجسسه في موقع أحد الهجومين الصاروخين اللذين هزا المدينة أمس. وقال ماكسيم كوزيتسكي إن الشرطة اكتشفت أن الرجل سجل صاروخا يطير باتجاه الهدف ويصيبه.

كما عثرت في هاتفه على صور لنقاط التفتيش في المنطقة، أرسلت إلى هاتفين روسيين.

يذكر أن القوات الروسية مرابضة بمحيط العاصمة كييف دون تقدم، بينما تحذر بعض تقارير الاستخبارات الغربية، من استعدادات روسية لتنفيذ هجمات جديدة.