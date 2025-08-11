الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير المصري اتصل بقائد الجيش معزياً: مصر تدعم الجيش!

منذ 18 دقيقة
السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى

A A A
طباعة المقال

اتصل السفير المصري علاء موسى بقائد الجيش العماد رودلف هيكل.

وأفادت السفارة المصرية في بيان، بأن “السفير المصري أعرب عن خالص تعازيه بشهداء الجيش اللبناني، الأبرار الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية الواجب، أثناء تفكيك محتويات مخزن للأسلحة والذخائر في مدينة صور جنوب البلاد. كما تمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأكد أن ما بذله الجنود الأبرار من أرواح طاهرة، ليس بالمستغرب عن الأدوار البطولية التي اعتدنا عليها دائما من عناصر الجيش اللبناني الشرفاء والحرصاء على إعلاء روح البطولة وقيم الشهادة النبيلة فداء للوطن وحماية لمقدساته”.

وأشارت إلى أن “السفير المصري نقل خلال الاتصال بالعماد هيكل، دعم مصر الكامل للجيش ومختلف القوى الأمنية في لبنان، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للبنان الشقيق، إيمانا منها بعمق العلاقة الوثيقة وروابط الأخوة الصادقة التي تجمع البلدين الشقيقين”.

    المزيد من غير مُصنف

    وزارة الخارجية الفلسطينية
    غزة تحت القصف
    وزارة الخارجية الفلسطينية تدين دعوات إسرائيلية لإسقاط السلطة وتصفها بالاستهداف الخطير
    فلسطينيون، نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي، يلتجئون إلى الخيام وسط أزمة جوع في مدينة غزة، 1 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    ضغط أميركي على نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس الاحتياطي جيروم باول
    ترامب: باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه كرئيس للاحتياطي الاتحادي

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده