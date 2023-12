السلطة الفلسطينية تدعو بايدن إلى ترجمة "أقواله لأفعال"

رحبت السلطة الفلسطينية بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي أكد خلالها على تمسكه بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية،.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية بايدن في بيان، الأربعاء، إلى ترجمة أقوالها لأفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام.

كما رحبت أيضا بتصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي ومواقفه التي أكد فيها على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية صاحبة الشرعية في حكم الأرض الفلسطينية وشعبها.

وقالت الوزارة إنها تعتبر تلك المواقف اتجاها صحيحا وتطالب بترجمتها إلى أفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام وتحقق حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، بما يؤدي لإنهاء دوامة الحروب والعنف ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

بدورها دعت منظمة التحرير الفلسطينية بايدن إلى ترجمة أقواله هذه إلى أفعال. ورأى أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن على بايدن أن “يحول أقواله إلى أفعال بدءاً من الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

كما أضاف بتغريدة على حسابه بمنصة إكس “تصريحات الرئيس الأميركي بالأمس يجب أن تتحول إلى أفعال بدءا بالدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، وطرح خطة سياسية شاملة تستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

#US President Biden's statements yesterday must transform into actions, starting with calling for an immediate ceasefire and putting forward a comprehensive political plan based on international legitimacy and international law, ending the occupation and establishing an… https://t.co/Z8K0kfiGck

