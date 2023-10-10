السيّاح الإسرائيليّون يُغادرون مصر

أعلنت وكالة “بلومبرغ” أن ما يصل إلى 95 في المئة من السياح الإسرائيليين غادروا فنادق “طابا” المصرية المُطلّة على البحر الأحمر، عبر منفذ طابا البري اعتباراً من السبت الماضي.

ووفقاً للوكالة جاء ذلك بعد دعوة إسرائيل مواطنيها إلى مغادرة سيناء، بحسب مستثمرين سياحيين ومسؤول حكومي تحدثوا مع الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أنه عادةً ما يفضل السيّاح الإسرائيليّون قضاء عطلات الأعياد في منطقتي طابا ونويبع المطلتين على خليج العقبة جنوب سيناء، أقصى شرق مصر، للتمتع برحلات السفاري والغطس.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد دعت مواطنيها الإسرائيليين المتواجدين في ‎سيناء المصرية إلى مغادرتها فورا، بغية تقليص وجودهم في الأماكن العامة بالخارج.

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصريين.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.