الأثنين 4 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
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العدل الدولية تختتم جلسة الاستماع بشأن الحرب في أوكرانيا

منذ 28 دقيقة
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

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أعلنت محكمة العدل الدولية اختتام جلسة الاستماع العامة التي عقدت، اليوم الإثنين، بشأن طلب التدابير المؤقتة المستعجلة المقدمة من أوكرانيا في القضية التي رفعتها ضد روسيا والمتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية.

وقدمت أوكرانيا الحجج الشفوية في مرافعتها اليوم بينما لم تشارك روسيا في الجلسة، بحسب بيان المحكمة التي قالت إن الاتحاد الروسي أبلغها في خطاب أرسل السبت الماضي بأنه “قرر عدم المشاركة في الإجراءات الشفوية المقرر افتتاحها الإثنين”.

وبدأت بذلك مرحلة مداولات هيئة المحكمة لإصدار قرارها في طلب التدابير المستعجلة من طرف أوكرانيا التي تسعى لاستصدار أمر طارئ من المحكمة لوقف الأعمال القتالية من الجانب الروسي.

وتتواصل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا لليوم ال12، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها بخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

إنسانيا، تواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.7 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 11 يوما

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