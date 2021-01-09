اللبكي طلب من رؤساء بلديات عكار إحصاء أعداد المصابين بكورونا

طلب محافظ عكار المحامي عماد اللبكي من رؤساء البلديات في عكار، كل ضمن نطاق بلديته، “التواصل مع أبناء بلدته عبر مجموعات وسائل التواصل الإجتماعي والطلب إليهم لدى إجراء فحص كورونا داخل عكار أو خارجها، إبلاغ نتيجته، في حال كانت إيجابية، إلى خلية الأزمة في البلدة أو رئيس البلدية (الإسم الثلاثي – رقم الهاتف – مكان إجراء الفحص)، حتى يقوم رئيس البلدية بإبلاغ النتيجة مباشرة إلى المحافظ، ليتسنى للبلدية ولغرفة إدارة الكوارث في المحافظة جمع البيانات المطلوبة وإحصاء عدد الإصابات بشكل دقيق، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة”.

وسجلت وزارة الصحة العامة أمس الجمعة 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في سياق متصل، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “استمرار مواكبة وزارة الصحة في المناطق كافة”.

وأضاف “لدينا حملات ثابتة مع الترصد الوبائي على قاعدة يومين في الأسبوع في كل محافظة، كما هناك متابعة ميدانية وحملات يومية مع أقضية محددة”.

وقال حسن “نحن مستمرون في واجباتنا ونطلب من المواطنين الحزم في اتخاذ الاجراءات الوقائية”، وتابع “كل ما نقوم به هو لسلامة المجتمع ونتمنى على الجميع التعاون وتقدير جهود فرق الترصد والفرق التطوعية الميدانية”.

وفيما الإقفال العام دخل يومه الثاني واستثناءاته فرضت جدلاً ونقاشاً حول جديتها، واصل فيروس “كورونا” زحفه حاصداً مزيداً من الضحايا، مسجلاً أمس حصيلة قياسية جديدة بالإصابات لامست عتبة الحمسة آلاف إصابة.

وهو ما ينذر بالأسوأ خلال المرحلة المقبلة، بحسب التوقعات التي رسمت للبنان واقعاً خطيراً في حال عدم النجاح في الحدّ من تفشي الوباء القاتل.