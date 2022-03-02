المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الاولى.. ماذا قال عن مفاوضات فيينا؟

تزامنا مع احتدام الحرب الروسية على أوكرانيا، شدّد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني “لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك”.

كلام شولتس جاء خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت،: “نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك”.

وبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية لإسرائيل، وسيعود إلى ألمانيا، في وقت لاحق من الأربعاء.

يذكر أنها الزيارة الأولى له إلى إسرائيل منذ أن أصبح زعيما لألمانيا. وكانت الزيارة مقررة قبل اندلاع القتال في أوكرانيا.

وتأتي زيارة شولتس في الوقت الذي يستمر فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومع احتشاد الدول الغربية ضد التوغل.