انفجار كبير في مدينة جرجان شمال إيران

وقع انفجار كبير، الإثنين، في مدينة جرجان الإيرانية بسبب تحطم طائرة بدون طيار في منطقة سكنية، وفق ما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية.

وأكدت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أن دوي الانفجار سمع في أرجاء مدينة جرجان.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الطائرة بدون طيار محلية أم أجنبية، حسب الوكالة.

من جانبها، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن دويا هائلا سمع في مدينة جرجان بشمال البلاد مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت وقوع حادث وتجري تحقيقا في السبب.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لجسم محترق قائلة إنها على صلة بالحادث.