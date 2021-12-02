بالفيديو: لحظة وفاة أحد نجوم كرة القدم المصرية بعد تسجيل فريقه هدفاً في الوقت القاتل

توفى أدهم السلحدار نجم فريق الإسماعيلي المصري السابق والمدير الفني الحالي لفريق المجد السكندري بعدما تعرض لأزمة قلبية اليوم الخميس.

وسقط السلحدار خلال مباراة فريقه أمام الزرقا بعدما أحرز لاعب المجد، محمد عصام هدف الفوز في الثواني الأخيرة من عمر المباراة بدوري الدرجة الثانية المصري.

وحرص عدد من نجوم الكرة على التفاعل مع الخبر وتقديم المواساة لأسرة الفقيد، يأتي في مقدمتهم أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي وبتروجيت السابق.

لحظة وفاة الكابتن ادهم السلحدار بعد تسجيل الهدف القاتل pic.twitter.com/1yFSCVd8Zj — Wael🦅Al-Emam 🚩🇪🇬 (@wael_alemam) December 2, 2021

وكتب فوزي: “إنا لله وإنا إليه راجعون…توفي إلى رحمة الله ك /أدهم السلحدار…ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير …ربنا يغفر لك وهنيئا لك ميتة ليلة الجمعة …ربنا يغفر لك ويرحمك يارب”.

إنا لله وإنا إليه راجعون…توفي الي رحمة الله ك /أدهم السلحدار…ربنا يرحمه والله ما شوفت حد جاب سيرته إلا بالخير …ربنا يغفر لك وهنيئأ لك ميتة ليلة الجمعة …ربنا يغفر لك ويرحمك يارب pic.twitter.com/jahqFCo5s3 — Ahmed Fawzy (@AhmedFa37562471) December 2, 2021

وتدرج السلحدار في الوظائف التدريبية داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي وتولى قيادة الفريق الأول في عدد من المناسبات بشكل مؤقت وحقق نتائج طيبة.