بالفيديو: هدف أسطوري.. رأسية من منتصف الملعب!

أضاءت وسائل الإعلام البريطانية على ما وصفته بـ”الهدف الأسطوري” المسجل في دوري ايرلندا الشمالية لكرة القدم.

ورصدت صحيفة “بلفاست تليغراف” الايرلندية الهدف المسجل في مباراة كلاسيكو الدوري الايرلندي الشمالي بين فريقي غلينتوران ومنافسه دونغانون سويفت.

وتمكن اللاعب روي دونيلي، 29 عاما، من تسجيل الهدف الأسطوري برأسية من منتصف الملعب تقريبا، لمصلحة غلينتوران، في مباراة انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد.

ويظهر من مقطع الفيديو الخاص بالهدف أن دونيلي استغل تقدم حارس مرمى سويفت، وتعامل مع كرة مرتدة سريعا، بضربه رأسية قوية عالية من على بعد 36 مترا أي ما يوازي 40 ياردة تقريبا، لم يتمكن الحارس من التعامل معها وسكنت في شباكه بكل سهولة.

وذاع صيت هذا الهدف سريعا عبر مواقع التواصل، حتى أن تصدر قائمة التريند في ايرلندا الشمالية وبريطانيا بشكل عام.

ونقلت الصحيفة الايرلندية تصريحات عن روي كارول، حارس مرمى سويفت الذي دخل فيه الهدف.

وقال كارول: “أود أن أهنئ دونيلي بهذا الهدف الأسطوري النادر، وأود أن اعترف أن الوقت كان قصيرة مقارنة بسرعة الكرة التي سددها دونيلي برأسه، لذلك لم أتمكن من اللحاق بها”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.