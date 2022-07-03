الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد اتهامات ريفي... التيار ينفي ويردّ

منذ 41 دقيقة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

A A A
طباعة المقال

صدر عن لجنة الإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

“أورد النائب أشرف ريفي في مقابلة إذاعية مجموعة من الإدعاءات الكاذبة التي تأتي في سياق ما دأب على تكراره من اتهامات ساقطة ومزيفة. وبما أنه تحدّانا أن ننفي ذلك، فإننا ندعوه إلى إبراز ما لديه من وثائق واتهامات مزعومة أمام وسائل الاعلام وأمام القضاء، لنثبت مرّة جديدة زيف اتهاماته بموجب احكام قضائية تدينه بجرمي القدح والذم كما جرت عليه العادة. وبما أنه سيمتنع عن ذلك لعلمه اليقين بزور وكذب ادعاءاته، فإننا من سيتوجه للقضاء بدعوى جديدة بحقّه لنثبت مرة أخرى للناس عدم مصداقيّته”.

    المزيد من غير مُصنف

    معمل دير عمار
    معمل دير عمار خارج الخدمة... إليكم التفاصيل
    وزير الصناعة جورج بوشكيان
    بوشكيان: 4 أحداث تجري في لبنان تستحقّ التوقّف عندها
    توقيف
    توقيف مروّجَي مخدّرات بالجرم المشهود... وهذا ما اعترفا به

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه