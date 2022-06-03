بلقيس فتحي تحصد جائزة من مهرجان براغ للأفلام

حققت النجمة بلقيس فتحي نجاحاًَ جديداً بسبب أغنيتها “دبلوماسي” التي تعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وقدمتها باللهجة المصرية، حيث حصدت مؤخراً عدة جوائز من مهرجان براغ الدولي للأفلام في دورته الـ 29، والذي نافست خلاله العديد من الاعمال الغنائية العالمية.

وحققت بلقيس من خلال الاغنية العديد من الجوائز المهمة في برنامج فعاليات المهرجان الدولي، حيث نالت جائزة أفضل فيديو كليب وكذلك جائزة أفضل أغنية وسط منافسة شرسة من عدة أعمال غنائية.

كما حصلت الاغنية على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصري علي أبو طالب.

وقد طرحت بلقيس مؤخراً أغنية أغنية “العيد جاء” بمناسبة موسم العيد، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند اليوتيوب لأكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو، وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.

ومن المقرر أن تصدر بلقيس أحدث أغانيها باللهجة المصرية “ونتدلع”، خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن تم تصويرها بمصر خلال الفتره الأخيرة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.