الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلقيس فتحي تحصد جائزة من مهرجان براغ للأفلام

3 - يونيو - 2022
آخر تحديث: 3 - يونيو - 2022 12:53 مساءً
بلقيس

بلقيس

A A A
طباعة المقال

حققت النجمة بلقيس فتحي نجاحاًَ جديداً بسبب أغنيتها “دبلوماسي” التي تعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي وقدمتها باللهجة المصرية، حيث حصدت مؤخراً عدة جوائز من مهرجان براغ الدولي للأفلام في دورته الـ 29، والذي نافست خلاله العديد من الاعمال الغنائية العالمية.

وحققت بلقيس من خلال الاغنية العديد من الجوائز المهمة في برنامج فعاليات المهرجان الدولي، حيث نالت جائزة أفضل فيديو كليب وكذلك جائزة أفضل أغنية وسط منافسة شرسة من عدة أعمال غنائية.

كما حصلت الاغنية على الجائزة الذهبية لأفضل مخرج من خلال المصري علي أبو طالب.

وقد طرحت بلقيس مؤخراً أغنية أغنية “العيد جاء” بمناسبة موسم العيد، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وتصدرت تريند اليوتيوب لأكثر من دولة عربية خلال الأسبوع الماضي.

وهي الأغنية التى تعاونت فيها مع الملحن أحمد العتباني والشاعر محمد البوغة والموزع الموسيقي جيزو، وقدمتها باللهجة العربية الفصحى وتم تصويرها فى جورجيا مع المخرج دان حداد.

ومن المقرر أن تصدر بلقيس أحدث أغانيها باللهجة المصرية “ونتدلع”، خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن تم تصويرها بمصر خلال الفتره الأخيرة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

    المزيد من غير مُصنف

    الرئيس التونسي قيس سعيد
    واشنطن تتهم الرئيس التونسي بتقويض المؤسسات الديمقراطية
    أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى لها منذ شهرين
    ميشال عون
    هل من مخطط للتمديد لعون؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
    أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”