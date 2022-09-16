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بوتن: مستعدون لتقديم الأسمدة للدول النامية مجانا.. ولكن!

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2022 12:48 مساءً
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة لإرسال أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية إلى دول العالم النامي بالمجان إذا وافقت أوروبا على تخفيف العقوبات على الصادرات الروسية بصورة أكبر.

وقال بوتين، في كلمته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في أوزبكستان، إن أوروبا رفعت “جزئيا” فقط العقوبات التي تقول موسكو إنها تعوق قدرتها على بيع الأسمدة وإرسالها للعالم.

وأضاف بوتين أن بلاده رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات اللوجستية على الصادرات الروسية، لكنه اتهم التكتل بالتصرف “بأنانية” حين رفع العقوبات من أجل دوله الأعضاء فقط.

وذكر بوتين في القمة “يمكنهم وحدهم شراء أسمدتنا، لكن ماذا عن العالم النامي والدول الأشد فقرا في العالم”.

وتم السماح بوصول الأسمدة الروسية للأسواق العالمية بموجب اتفاق أُبرم مع أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز لشحن الحبوب عبر البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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