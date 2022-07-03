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بو حبيب: أتوقع الوصول إلى اتفاق في مسألة الترسيم في هذا الموعد

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يوليو - 2022 10:30 صباحًا
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

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أعلن وزير الخارجية والمغتبرين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، في تصريح عبر الـ”LBCI”، أنه يتوقع “أن نتوصل إلى اتفاق في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في شهر ايلول”، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة بمسألة ترسيم الحدود.

وأشار إلى أنه “لم تقاطع اي دولة عربية المشاورات التي حصلت في ​بيروت​ في الايام الماضية، لكن بعض الوزراء انشغلوا وكل الدول تمثلت في هذا اللقاء”.

يُذكر أنّ في الأول من تموز، اطلعت السفيرة الأميركية ​دوروثي شيا​ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأميركي ​آموس هوكشتاين​ مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال.

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