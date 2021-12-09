تأثيرات سلبية لمرض السكري على الصحة العقلية

كشف عدد من الخبراء الصحيين أن مرض السكري يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية.

ومن المعروف أنه عند الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري، لا ينتج البنكرياس الإنسولين أما في النوع الثاني، فتصبح خلايا الجسم مقاومة للإنسولين، لذلك هناك حاجة إلى كمية أكبر من الإنسولين للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

ونظر الباحثون إلى بيانات مجموعة من المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ووجدوا أن خطر الإصابة بهذه الحالة المزمنة يزداد لدى أولئك الذين يعانون من معظم الاضطرابات النفسية.

كما وجدت أبحاث سابقة أن المصابين بداء السكري من النوع الثاني لديهم معدلات أعلى من الحالات المرضية مثل الاضطراب ثنائي القطب والفصام والاكتئاب الشديد، مقارنة ببقية السكان.

ويقول الخبراء في جامعة جنوب الدنمارك، الآن، إن هناك مجموعة واسعة من مشاكل الصحة العقلية التي يمكن أن يعاني منها مرضى السكري.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، نانا لينديكيلد، أن فريقها راجع البيانات من الدراسات حول العلاقة بين مرض السكري والصحة العقلية من عام 1980 حتى عام 2020.

وقالت: “من المثير للاهتمام أن نرى أنه في جميع الاضطرابات النفسية التي تم فحصها، نرى انتشارا مرتفعا نسبيا لمرض السكري من النوع الثاني.

وصرحت لمجلة “ميديكال نيوز توداي”: “في السابق، ركزت معظم الأبحاث بشكل خاص على الأفراد المصابين، على سبيل المثال بالفصام أو الاكتئاب، لكن مراجعتنا تسلط الضوء على أهمية التركيز على نطاق أوسع من الاضطرابات النفسية”.

ووجد الفريق أن إحدى المشكلات الرئيسية التي يعاني منها مرضى السكري من النوع الثاني هي اضطرابات النوم.

وقالوا إن 39.7% من مرضى السكري يعانون من اضطرابات النوم.

ويوضح الخبراء في مؤسسة النوم البريطانية أن قلة النوم عامل خطر لزيادة مستويات السكر في الدم. و”حتى الحرمان الجزئي من النوم على مدى ليلة واحدة يزيد من مقاومة الإنسولين، ما يؤدي بدوره إلى زيادة مستويات السكر في الدم. ونتيجة لذلك ارتبطت قلة النوم بمرض السكري واضطراب سكر الدم”.

وتمثل مشكلة الصحة العقلية الثانية، التي يعاني منها مرضى السكري، في الإفراط في تناول الطعام.

ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن داء السكري من النوع الثاني غالبا ما يرتبط بزيادة مخاطر سلوكيات الأكل المضطربة.

وتوصل الخبراء إلى أن 20.7% من مرضى السكري يعانون أيضا من اضطراب الأكل بنهم.

وأما الاضطراب النفسي الثالث، فهو اضطرابات القلق، حيث يُعتقد أن نحو واحد من كل خمسة أشخاص يعانون من مرض السكري من النوع الثاني المعالج بالإنسولين يعانون من مشاعر القلق.

وأفاد الخبراء أن 13.7% من مرضى السكري يعانون من اضطراب القلق.

وترتبط هذه الحالة عادة بالمضاعفات التي تصاحب الإصابة بمرض السكري وكيف تتأثر جودة الحياة بهذه الحالة.

ومن بين مشاكل الصحة العقلية الأخرى التي يعاني منها مرضى السكري، هي الاضطراب ثنائي القطب (11.4%) والذهان (11.1%).

وقال الخبراء إن نتائج المراجعة “ليست مفاجئة” بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من مرضى السكري الذين يعانون أيضا من اضطرابات نفسية.

ووجد الخبراء أن المشكلات الرئيسية الأخرى التي يعاني منها مرضى السكري هي اضطرابات تعاطي المخدرات والإعاقة الذهنية.

ومع ذلك، يذكر الخبراء أن المراجعة لا تشرح الأسباب الكامنة وراء المرض كما تم إجراؤها في وقت ما، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان مرض السكري قد جاء قبل أو بعد التشخيص وأعراض مشاكل الصحة العقلية.