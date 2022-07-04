تحذير: العين قد تُصاب بحروقٍ شمسيّة

حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن الأشعة فوق البنفسجية قد تصيب العين بحروق شمسية، موضحة أن أعراضها تتمثل في الشعور بألم شديد في العين وتورم ملتحمة العين وزيادة إفرازات الدموع وتدهور الرؤية موقتاً.

وشدّدت الرابطة على ضرورة الابتعاد عن أشعة الشمس والمكوث في مكان ظليل فور ملاحظة هذه الأعراض، مع تبريد العين بواسطة كمادات باردة، وذلك لتخفيف المتاعب من ناحية ولتجنب العواقب الوخيمة المحتملة، والتي قد تصل إلى حد فقدان البصر، من ناحية أخرى.

وفي حال عدم زوال الأعراض في غضون 8 إلى 12 ساعة، ينبغي استشارة الطبيب للخضوع للعلاج المناسب، والذي يشمل مسكنات ومراهم أو قطرات تحتوي على مضاد حيوي أو مواد مطهرة، وكذلك فيتامين A في صورة مرهم، والذي يساعد على تجديد النسيج التالف.

ولتجنب إصابة العين بحروق شمسية من الأساس، ينبغي وضع نظارة شمسية من الفئة “UV400”، والتي يمكنها توفير حماية جيدة من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر. ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة الشمسية ذات أذرع عريضة للحماية من الضوء المشتت، الذي يسقط من الجانب.