توقيف مواطن لترويجه المخدّرات وتعاطيها

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 24/7/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبية – المتن المواطن (ع.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت داخل سيارته كميّة منها ومسدسًا حربيٍّا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٣، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبية – المتن المواطن (ع.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت داخل سيارته كميّة منها ومسدسًا حربيٍّا.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/f7HVNigr77 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 24, 2023