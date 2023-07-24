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توقيف مواطن لترويجه المخدّرات وتعاطيها

منذ 14 دقيقة
توقيف

توقيف

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 24/7/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ضبية – المتن المواطن (ع.غ) لترويجه المخدرات وتعاطيها، وضبطت داخل سيارته كميّة منها ومسدسًا حربيٍّا.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

 

 

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