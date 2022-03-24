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جدول أسعار جديد للمازوت والغاز.. ماذا عن البنزين؟

منذ ساعتين
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أصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جدول أسعار محروقات جديد، شمل مادتي المازوت والغاز، على أن يصدر جدول أسعار خاص بمادة البنزين لاحقاً.

ويستمر ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق، اذ بدأت تلوح في الأفق أزمة المحروقات في الأماضية على خلفية الدفع بالدولار الأميركي، وذلك مع إعلان نقابة أصحاب محطات المحروقات أنها غير قادرة على شراء مادة البنزين بالدولار وبيعه بالليرة اللبنانية مع تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وأقّرت بأن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة جديدة في البلاد، ملوحة بالتوقف عن تسلم البضائع وإقفال المحطات.

ودعت النقابة وزير الطاقة وليد فياض والحكومة مجتمعة إلى حل هذه المشكلة بينها وبين الشركات المستوردة ومصرف لبنان، لعدم خلق أزمة جديدة نحن جميعاً في غنى عنها.

يمكنكم الاطلاع على جدول الأسعار الجديد في الصور الرفقة أدناه

 

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