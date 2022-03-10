الخميس 7 شعبان 1443 ﻫ - 10 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولات رقابية على الأسواق ومحاضر ضبط بحق مخالفين

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أن “مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الأسواق، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة والأمن العام وشرطة البلديات في مناطق جبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع.

وجال المراقبون في بر الياس في البقاع حيث سطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم الاعلان عن الاسعار، ومحضر آخر بحق صاحب سوبرماركت ثان لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية.

كما داهم المراقبون أحد أكبر مصانع الزيت للتأكد من عدم الاحتكار. وفي إقليم الخروب، سطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لعدم التزامه نسب الارباح ومحضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت لاحتكاره مادتي الزيت والطحين”.

وأكدت “استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الأسواق وإحالتها على القضاء المختص”.

    المزيد من غير مُصنف

    قيومجيان لباسيل: “وقّف كذبك”
    محكمة العدل الدولية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    العدل الدولية تختتم جلسة الاستماع بشأن الحرب في أوكرانيا
    “متعاقدو المهني” يعلنون الإضراب يومي الخميس والجمعة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أسعار النفط
    تصريحات العراق تهوي بأسعار النفط لأكثر من 12%
    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً
    جزيرة الأفعى والتي تعرف أيضا باسم زميني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بهجوم صاعق.. أوكرانيا تنتقم لضحايا “جزيرة الأفعى”